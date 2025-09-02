Administrația Trump oferă agenției pentru imigrație acces la spyware israelian

Potrivit The Guardian, Administrația Trump a permis reluarea unui contract de 2 milioane de dolari cu Paragon Solutions, companie israeliană acum deținută de o firmă americană, care furnizează tehnologia de spionaj cibernetic Graphite.

Potrivit documentelor de achiziții publice, beneficiarul contractului este ICE (Immigration and Customs Enforcement), agenție acuzată în repetate rânduri de organizațiile pentru drepturile civile că încalcă drepturile fundamentale ale persoanelor investigate sau reținute.

Spyware-ul Graphite permite agenților să preia controlul complet al unui telefon mobil: să urmărească locația, să citească mesaje și fotografii, să acceseze date din aplicații criptate și chiar să transforme telefonul într-un dispozitiv de ascultare.

Contractul fusese inițial semnat în 2024, sub administrația Biden, dar fusese suspendat pentru verificări de conformitate cu un ordin executiv care restricționează folosirea spyware-ului de către guvernul SUA.

Decizia ridică semne de întrebare privind securitatea națională și riscurile de abuz. John Scott-Railton, expert la Citizen Lab, a avertizat că astfel de instrumente „au fost create pentru dictaturi, nu pentru democrații bazate pe libertate și protecția drepturilor individuale” și că folosirea lor reprezintă un risc contrainformativ major, întrucât aceeași tehnologie este vândută și altor guverne.