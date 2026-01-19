Prima pagină » Știri externe » Adolescent de 15 ani, urmărit zeci de kilometri de polițiști. El a abandonat mașina și s-a aruncat într-un râu

Adolescent de 15 ani, urmărit zeci de kilometri de polițiști. El a abandonat mașina și s-a aruncat într-un râu

Un adolescent de 15 ani, aflat la volanul unei mașini, a fost urmărit zeci de kilometri de polițiștii francezi. Tânărul și un însoțitor au încercat să scape de polițiști abandonând mașina și aruncându-se într-un râu. Până la urmă ei au fost reținuți.
Adolescent de 15 ani, urmărit zeci de kilometri de polițiști. El a abandonat mașina și s-a aruncat într-un râu
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
19 ian. 2026, 18:52, Știri externe

Doi adolescenți au fost reținuți după o urmărire ca în filme în apropierea orașului Nisa din Franța, conform Le Figaro.

Mașina care nu a oprit la semnalele agenților de poliție a fost urmărită zeci de kilometri. Incidentul a avut loc noaptea. Mașina urmărită a ajuns în unele zone la viteza de 200 km/h.

Potrivit unei surse din Poliție, șoferul în vârstă de 15 ani și pasagerul de 19 ani au abandonat mașina și s-ar aruncat în râul Var. Unul era „la suprafață”, iar celălalt „plutea în derivă în aval”, au relatat polițiștii. Cei doi au fost reținuți.

„Pentru a se sustrage forțelor de ordine, șoferul și-a asumat numeroase riscuri, punându-și în pericol propria viață, dar și viața altor participanți la trafic. După un accident, din fericire soldat doar cu pagube materiale, cele două persoane care au fugit au încercat să scape sărind în râul Var”, a confirmat Laurent Hottiaux, prefectul Alpilor Maritimes, pe contul său de socializare. Prefectul a lăudat „intervenția exemplară” a polițiștilor.

Conform primelor informații, adolescentul de la volan este cunoscut autorităților. De asemenea, în vehiculul abandonat a fost descoperit un pistol, a relatat sindicatul poliției Alliance. Cazul este acum gestionat de parchetul din Nisa.

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
Primarii liberali care au vorbit despre problemele lor au primit vizite de la corpul de control. Rareș Bogdan: „Sunt foarte speriați”
Gandul
Celebra actriță din serialul La bloc, însărcinată pentru a treia oară! A făcut anunțul, la 4 ani de la moartea fostului soț
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
Libertatea
Singura ciorbă care te face mai inteligent, potrivit renumitului dr. Vlad Ciurea
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor