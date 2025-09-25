Aeroportul Aalborg din Danemarca a fost închis din cauza dronelor în spațiul aerian, mai multe zboruri afectate

Spațiul aerian de deasupra aeroportului Aalborg din Danemarca este închis până la o nouă notificare din cauza activității dronelor, a declarat directorul de vânzări și marketing al aeroportului pentru presa daneză TV2. „Este adevărat că spațiul aerian este închis deoarece au fost observate drone. Pot confirma prezența poliției”, a spus el.

„Luăm în serios toate raportările efectuate de drone și nu putem decât să încurajăm cetățenii să sune. Mai ales când vine vorba de locații în care se află infrastructură critică, aceștia sunt mai mult decât bineveniți să facă acest lucru”, a declarat șeful poliției locale.

Patru zboruri au fost afectate, a adăugat el, inclusiv două avioane SAS, un zbor norvegian și un zbor KLM. Potrivit Flightradar, un zbor de la Amsterdam către aeroportul Aalborg a fost deviat către aeroportul Billund.

O dronă a zburat, de asemenea, peste graniță spre zona de interdicție aeriană de la aeroportul Gardermoen din Oslo, miercuri seară, a relatat presa norvegiană. Drona a fost confiscată, iar un bărbat de cincizeci de ani a fost arestat pentru zbor ilegal cu drona.

Luni seară, aeroportul din Copenhaga a trebuit să se închidă timp de câteva ore din cauza prezenței dronelor. Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a denunțat marți „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice” din Danemarca.