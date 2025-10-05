Aeroportul din Vilnius, închis după o posibilă încălcare a spațiului aerian

Aeroportul internațional din Vilnius a fost închis temporar în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce mai multe obiecte zburătoare neidentificate au fost detectate în apropierea capitalei Lituaniei, relatează postul public LRT.

„Atenție: spațiul aerian de deasupra aeroportului Vilnius este închis până la ora 4:30”, se arăta într-un anunț publicat pe site-ul oficial al aeroportului.

Vilmantas Vitkauskas, șeful Centrului Național de Management al Crizelor din Lituania (NKVC), a declarat că obiectele au fost observate în apropierea localității Baltoji Vokė, aflată la mică distanță de capitală, iar măsura a fost luată pentru a asigura siguranța aeronavelor la decolare și aterizare.

Incidentul survine într-un context tensionat, după mai multe încălcări ale spațiului aerian european în ultimele săptămâni.

În Danemarca, Germania, Norvegia și Olanda, aeroporturile au fost nevoite să suspende temporar zborurile din cauza dronelor neidentificate.

Autoritățile europene nu exclud implicarea Rusiei, pe fondul unor precedente recente: în septembrie, drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei și României, iar trei avioane militare ruse au pătruns în spațiul aerian al Estoniei, scrie Kyiv Independent.