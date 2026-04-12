Alegeri în Ungaria. Partidul de opoziție Tisza, favorit să câștige potrivit ultimelor sondaje

Potrivit celor mai recente două sondaje de opinie, publicate imediat după închiderea urnelor, Tisza este creditată cu o victorie clară la alegerile parlamentare din Ungaria.

Un sondaj Median proiectează 135 de mandate pentru formațiune Tisza în parlamentul cu 199 de locuri, pe baza unui scor de 57% din voturi, conform Reuters.

În paralel, un sondaj al 21 Research Centre indică 55% din voturi și 132 de mandate pentru partidul lui Magyar. Conform cercetării, alianța Fidesz-KDNP ce este condusă de premierul Viktor Orban ar obține 38%.

În Ungaria nu sunt realizate exit-poll-uri la ieșirea de la urne, astfel că aceste cercetări de ultim moment, efectuate înainte de ziua votului și publicate doar după închiderea urnelor, reprezintă un reper relevant înaintea rezultatelor parțiale oficiale.