Alegerile din New York provoacă o luptă între generații. Candidații la primărie stârnesc controverse

Zohran Mamdani, care a câștigat primarele democratice la începutul acestui an, se confruntă cu fostul guvernator Andrew Cuomo, care candidează ca independent, și cu candidatul republican Curtis Sliwa, care încearcă să provoace o surpriză majoră.

O victorie a lui Mamdani ar oferi orașului primul primar musulman și cel mai tânăr lider din ultimele generații, în timp ce l-ar propulsa pe socialistul democratic în rândul vedetelor politice și i-ar oferi brandului său de populism economic una dintre cele mai vizibile poziții politice din America.

Dacă Cuomo va câștiga, el va fi realizat o revenire politică remarcabilă la patru ani după ce a demisionat din funcția de guvernator în urma unei serii de acuzații de hărțuire sexuală, scrie AP.

Pentru Sliwa – creatorul grupului de patrulare împotriva criminalității Guardian Angels și o figură cunoscută de multă vreme în tabloidele newyorkeze – o victorie ar pune un republican la conducerea celui mai mare oraș al națiunii, într-un moment în care mulți newyorkezi caută un lider care să-l țină la distanță pe președintele Donald Trump.

Cursa electorală l-a transformat pe Mamdani într-o figură națională, deoarece a stârnit furia lui Trump și a altor republicani, care au încercat să-l prezinte ca fiind figura unui nou Partid Democrat, mai radical.

Trump a amenințat, de asemenea, că va prelua controlul asupra orașului dacă Mamdani va câștiga, precum și că va aresta și deporta membrul Adunării Statului, care s-a născut în Uganda, dar este cetățean american.

Mamdani l-a învins deja o dată pe Cuomo în primarele democratice, mobilizând progresistii să obțină o victorie surprinzătoare asupra fostului guvernator, odată puternic, cu o campanie axată pe reducerea costului vieții într-unul dintre cele mai scumpe orașe ale țării.

Cuomo mizează pe sprijinul moderaților și al republicanilor pentru a câștiga. El speră că retragerea târzie din cursă și eventuala susținere a primarului în funcție, Eric Adams, îi vor da un impuls în rândul bazelor lor comune de centriști, alegători de culoare și evrei ultraortodocși.

Mamdani a generat interes la nivel național și a câștigat sprijinul unor progresiști renumiți, printre care senatorul american Bernie Sanders și deputata americană Alexandria Ocasio-Cortez. El a propus creșterea impozitelor pentru cei mai bogați newyorkezi și utilizarea banilor pentru a face autobuzele urbane gratuite și pentru a oferi îngrijire gratuită și universală pentru copii.

Alegerile generale de marți se desfășoară în mod tradițional, ceea ce înseamnă că candidatul care obține cele mai multe voturi câștigă.