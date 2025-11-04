Prima pagină » Știri externe » Alegerile din New York provoacă o luptă între generații. Candidații la primărie stârnesc controverse

Alegătorii din New York City decid marți rezultatul unei diviziuni generaționale și ideologice care va avea ecouri în întreaga țară, alegând următorul primar care va conduce cel mai mare oraș al națiunii.
Alexandra-Valentina Dumitru
04 nov. 2025, 23:12, Politic

Zohran Mamdani, care a câștigat primarele democratice la începutul acestui an, se confruntă cu fostul guvernator Andrew Cuomo, care candidează ca independent, și cu candidatul republican Curtis Sliwa, care încearcă să provoace o surpriză majoră.

O victorie a lui Mamdani ar oferi orașului primul primar musulman și cel mai tânăr lider din ultimele generații, în timp ce l-ar propulsa pe socialistul democratic în rândul vedetelor politice și i-ar oferi brandului său de populism economic una dintre cele mai vizibile poziții politice din America.

Dacă Cuomo va câștiga, el va fi realizat o revenire politică remarcabilă la patru ani după ce a demisionat din funcția de guvernator în urma unei serii de acuzații de hărțuire sexuală, scrie AP.

Pentru Sliwa – creatorul grupului de patrulare împotriva criminalității Guardian Angels și o figură cunoscută de multă vreme în tabloidele newyorkeze – o victorie ar pune un republican la conducerea celui mai mare oraș al națiunii, într-un moment în care mulți newyorkezi caută un lider care să-l țină la distanță pe președintele Donald Trump.

Cursa electorală l-a transformat pe Mamdani într-o figură națională, deoarece a stârnit furia lui Trump și a altor republicani, care au încercat să-l prezinte ca fiind figura unui nou Partid Democrat, mai radical.

Trump a amenințat, de asemenea, că va prelua controlul asupra orașului dacă Mamdani va câștiga, precum și că va aresta și deporta membrul Adunării Statului, care s-a născut în Uganda, dar este cetățean american.

Mamdani l-a învins deja o dată pe Cuomo în primarele democratice, mobilizând progresistii să obțină o victorie surprinzătoare asupra fostului guvernator, odată puternic, cu o campanie axată pe reducerea costului vieții într-unul dintre cele mai scumpe orașe ale țării.

Cuomo mizează pe sprijinul moderaților și al republicanilor pentru a câștiga. El speră că retragerea târzie din cursă și eventuala susținere a primarului în funcție, Eric Adams, îi vor da un impuls în rândul bazelor lor comune de centriști, alegători de culoare și evrei ultraortodocși.

Mamdani a generat interes la nivel național și a câștigat sprijinul unor progresiști renumiți, printre care senatorul american Bernie Sanders și deputata americană Alexandria Ocasio-Cortez. El a propus creșterea impozitelor pentru cei mai bogați newyorkezi și utilizarea banilor pentru a face autobuzele urbane gratuite și pentru a oferi îngrijire gratuită și universală pentru copii.

Alegerile generale de marți se desfășoară în mod tradițional, ceea ce înseamnă că candidatul care obține cele mai multe voturi câștigă.