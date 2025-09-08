Aliatul premierului slovac compară Ucraina cu Hamas și susține că Rusia a fost „provocată”

Gaspar a făcut aceste comentarii în timpul unei dezbateri televizate, reluând afirmațiile repetate ale premierului slovac Robert Fico, potrivit cărora, deși Rusia a încălcat dreptul internațional, ea ar fi avut „motive” să atace Ucraina, scrie The Kyiv Independent.

„Robert Fico a vorbit în repetate rânduri despre modul în care percepe acțiunile Rusiei. El consideră începutul războiului o încălcare a dreptului internațional, dar… aceasta este o agresiune provocată”, a spus Gaspar.

Parlamentarul a mers și mai departe, echivalând Ucraina cu Hamas și cu atacul acesteia asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

„Este același tip de conflict provocat ca atunci când teroriștii din Palestina au atacat Israelul. Războiul s-a desfășurat exact în același mod”, a adăugat Gaspar.

Actul neprovocat de agresiune al Rusiei împotriva unei țări recunoscute de ONU a fost condamnat de dreptul internațional și de marea majoritate a comunității internaționale.

Această comparație denaturează realitatea, punând pe același plan Ucraina, un stat suveran care se apără de invazia rusă, și Hamas, o grupare militantă desemnată drept teroristă de numeroase țări, care a omorât civili și a luat ostatici.

De la revenirea la putere în 2023, Fico și partidul său Smer au oprit ajutorul militar pentru Ucraina și au pus sub semnul întrebării sancțiunile UE împotriva Rusiei. El a promis, de asemenea, că va bloca aderarea Ucrainei la NATO.

În cadrul întâlnirii cu Fico la Beijing, pe 2 septembrie, președintele rus Vladimir Putin a lăudat poziția Bratislavei drept o „politică externă independentă” care aduce „rezultate pozitive”.

Slovacia, alături de Ungaria condusă de premierul Viktor Orban, s-a confruntat cu critici tot mai dure din partea aliaților europeni pentru aprofundarea legăturilor cu Moscova.