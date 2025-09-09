Amnesty: Pakistanul spionează milioane de oameni prin interceptări telefonice și firewall-uri

Organizația pentru drepturile omului a afirmat într-un raport publicat marți că rețeaua tot mai extinsă de monitorizare a Pakistanului a fost construită folosind atât tehnologie chineză, cât și occidentală și alimentează o represiune amplă împotriva libertății de exprimare.

Libertățile politice și de presă, deja restrânse în Pakistan, s-au redus și mai mult în ultimii ani, în special după ce armata a rupt relațiile cu fostul premier Imran Khan în 2022. Acesta a fost ulterior închis, iar mii de activiști ai partidului său au fost arestați.

Serviciile de informații pakistaneze pot monitoriza cel puțin 4 milioane de telefoane mobile simultan prin sistemul de interceptare legală LIMS (Lawful Intercept Management System), în timp ce un firewall numit WMS 2.0, care inspectează traficul pe internet, poate bloca până la 2 milioane de sesiuni active simultan, a precizat Amnesty.

Cele două sisteme de monitorizare funcționează împreună: unul permite agențiilor de informații să intercepteze apeluri și mesaje, în timp ce celălalt încetinește sau blochează site-uri și rețele sociale la nivel național, se arată în raport.

Numărul ar putea fi chiar mai mare

Numărul telefoanelor aflate sub supraveghere ar putea fi chiar mai mare, deoarece toți cei patru mari operatori de telefonie mobilă au fost obligați să se conecteze la LIMS, a declarat pentru Reuters Jurre van Berge, expert tehnologic al Amnesty.

„Supravegherea în masă creează un efect de intimidare în societate, prin care oamenii sunt descurajați să își exercite drepturile, atât online, cât și offline”, scrie în raport.

În instanță, ministerele apărării și agențiile de informații din Pakistan au negat că desfășoară interceptări telefonice sau că ar avea capacitatea să o facă. Însă, sub interogatoriu, autoritatea de reglementare în telecomunicații a recunoscut că deja le-a ordonat operatorilor de telefonie să instaleze LIMS pentru a fi utilizat de „agenții desemnate”.

Pakistan blochează în prezent aproximativ 650.000 de linkuri web și restricționează platforme precum YouTube, Facebook și X, a spus Amnesty.