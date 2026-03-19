Netanyahu anunță haos total în conducerea de la Teheran

Netanyahu a reiterat într-o conferință de presă obiectivele războiului împotriva Iranului. Scopul declarat este eliminarea amenințărilor nucleare și a rachetelor balistice. Netanyahu vrea să acționeze înainte ca acestea să fie îngropate adânc și să devină imune la atacurile aeriene.

Premierul israelian a susținut că Israelul și SUA distrug fabricile de componente pentru rachete. Baza industrială iraniană este eliminată „într-un mod fără precedent”, a spus el.

„Structura de comandă a Iranului, în haos total”

Premierul israelian a afirmat că „structura de comandă și control a Iranului se află în haos total”. Acesta a adăugat că există numeroase semne care indică prăbușirea guvernului iranian, fără a le dezvălui însă în totalitate.

„Mi-aș dori să le pot dezvălui pe toate”, a spus Netanyahu, sugerând că informațiile clasificate susțin această evaluare.

Israel, implicat și în deschiderea Strâmtorii Hormuz

Netanyahu a explicat că Israelul „contribuie în felul său, prin informații și alte mijloace”, la eforturile americane de a deschide Strâmtoarea Ormuz. Premierul a menționat că fluctuațiile de preț ale petrolului „cresc și scad” în funcție de evoluțiile din regiune.

Netanyahu a mai afirmat că succesul militar ar crea condițiile pentru ca poporul iranian să „își exercite libertatea de a-și controla propriul destin”.