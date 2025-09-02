Anexarea Cisiordaniei este analizată de către Israel în timp ce tot mai multe state recunosc statul palestinian

Este unul dintre pașii pe care Israelul îi are în vedere ca represalii pentru recunoașterea anticipată a statului palestinian de către Franța, Australia, Canada, Portugalia și Regatul Unit, care s-ar alătura celor peste 140 de națiuni care recunosc deja un stat palestinian.

Luni seară, viceprim-ministrul belgian Maxime Prévot a anunțat planuri de recunoaștere a Palestinei la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, care se va desfășura la sfârșitul acestei luni, spunând că Belgia are „datoria de a preveni orice risc de genocid”. Dar a adăugat că aceasta va fi adoptată oficial doar „după ce ultimul ostatic va fi eliberat și Hamas nu va mai guverna Palestina”. Prevot a anunțat, de asemenea, sancțiuni specifice, inclusiv o interdicție a importurilor din așezările israeliene din Cisiordania.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a purtat o discuție inițială privind anexarea teritoriului din Cisiordania săptămâna trecută, însă cabinetul de securitate nu a discutat încă problema în detaliu și nu a fost luată încă nicio decizie, au declarat oficialii pentru CNN sub condiția anonimatului.

Colonizarea care a sfidat dreptul internațional

Israelul a capturat Cisiordania de la Iordania în războiul din 1967 și a început să înființeze așezări evreiești acolo la scurt timp după aceea, sfidând dreptul internațional. Palestinienii își doresc Cisiordania, Ierusalimul de Est și Fâșia Gaza pentru un viitor stat, o poziție susținută de majoritatea comunității internaționale.

Oficialii israelieni au declarat că Netanyahu ia în considerare diferite scări și niveluri de anexare, de la preluarea limitată a mai multor așezări evreiești până la o abordare mai amplă care prevede anexarea Zonei C, care cuprinde 60% din teritoriu.

O serie de acorduri de pace între Israel și Organizația pentru Eliberarea Palestinei din anii 1990, cunoscute sub numele de Acordurile de la Oslo, au împărțit Cisiordania în zonele A, B și C, unde zona C se află în întregime sub control administrativ și de securitate israelian.

Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, l-a informat pe secretarul de stat american Marco Rubio despre planurile de anexare ale Israelului în timpul unei întâlniri de săptămâna trecută, potrivit unui oficial israelian. Cu toate acestea, alte surse israeliene au declarat pentru CNN că planurile nu au primit încă undă verde din partea SUA.