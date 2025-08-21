Arabia Saudită execută un bărbat pentru fapte comise la 15 ani

Al-Labbad a fost ucis în închisoarea centrală din Dammam, fiind acuzat de încălcarea legilor anti-terorism, punerea în pericol a securităţii naţionale şi sprijinirea grupurilor armate, în baza Legii privind Crimele şi Finanţarea Terorismului din 2019, potrivit Washington Post.

Avocatul familiei, Duaa Dhainy, a declarat că „ştim că aceste acuzaţii nu sunt, în niciun caz, corecte. Jalal a fost forţat să semneze mărturisiri sub tortură”. Jalal este al doilea membru al familiei executat de regimul saudit. Fratele său mai mare, Fadel, fusese executat în 2019, iar un alt frate, Mohammad, se află în continuare pe lista cu condamnări la moarte.

Al-Labbad a participat la protestele din Qatif, o enclavă şiită din provincia estică, inspirate de Primăvara Arabă. El şi familia sa au fost arestaţi pentru participarea la demonstraţii împotriva discriminării minorităţii şiite din Arabia Saudită.

Organizaţiile pentru drepturile omului au criticat execuţia, afirmând că aceasta încalcă legislaţia internaţională, care interzice pedeapsa cu moartea pentru infracţiuni comise de minori. Jeed Basyouni, şeful unităţii pentru pedeapsa cu moartea a organizaţiei Reprieve, a spus că „pedepsele pentru disidenţă sunt moartea, indiferent dacă persoana are 15 sau 50 de ani”.

Ministerul de Interne saudit a susţinut că execuţia reprezintă „angajamentul statului faţă de justiţie şi securitate”.

Potrivit Reprieve, Arabia Saudită a executat cel puţin 260 de persoane în 2025, iar execuţiile au crescut semnificativ după preluarea puterii de către Prinţul Moştenitor Mohammed bin Salman în 2015.

Organizaţiile de monitorizare avertizează că fratele lui Jalal, Mohammad, care s-a predat autorităţilor în 2017, ar putea fi, de asemenea, executat în orice moment, fiind supus torturilor şi presiunilor extreme.