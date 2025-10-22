Armata americană a lovit o navă suspectată de trafic de droguri în Pacific

Acesta este primul atac militar american cunoscut în Pacific de când administrația Trump a lansat o nouă ofensivă împotriva traficului de droguri, care a dus la cel puțin șapte atacuri în Caraibe și a crescut dramatic tensiunile dintre SUA și Venezuela și Columbia.

Oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului, nu a furnizat detalii suplimentare, dar a spus că pe navă se aflau mai multe persoane, suspectate de contrabandă, în momentul atacului.

„Narcoteroriștii care intenționează să aducă otravă pe țărmurile noastre nu vor găsi niciun port sigur în emisfera noastră”, a declarat, miercuri, Secretarul de Stat pentru Război al SUA, Pete Hegseth, potrivit CNN.

Ultimul atac, care a fost raportat pentru prima dată de CBS News, are loc pe fondul unei consolidări militare americane în Caraibe, care include distrugătoare cu rachete ghidate, avioane de vânătoare F-35, un submarin nuclear și aproximativ 6.500 de soldați..

În august, Paza de Coastă a lansat o operațiune, cunoscută sub numele de Operațiunea Viper, pentru a interzice drogurile în Oceanul Pacific. La 15 octombrie, Paza de Coastă a declarat că a confiscat peste 100.000 de kilograme de cocaină.