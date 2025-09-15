Armata israeliană a lansat un atac de amploare asupra orașului Gaza

Israelul a lansat atacuri asupra unor „clădiri înalte” din orașul Gaza, potrivit Sky News.

Atacul a apărut după ce purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), în limba arabă, Avichay Adraee, a transmis un „avertisment urgent” palestinienilor din anumite părți ale orașului Gaza, spunând că va ataca „în curând”.

Ulterior, IDF a confirmat atacul.

„Teroriștii Hamas au plantat echipamente de colectare a informațiilor și au poziționat posturi de observație pentru a monitoriza locația trupelor IDF în zonă și pentru a lansa atacuri teroriste împotriva statului Israel și a trupelor IDF. Înainte de atac, au fost luate măsuri pentru a atenua pe cât posibil daunele aduse civililor, inclusiv avertizări avansate către populație, utilizarea de muniții precise, supraveghere aeriană și informații suplimentare”, a transmis IDF.

În avertisment, Adraee a anunțat că atacurile vor fi efectuate în zona portuară Gaza, cartierul Rimal și în zona Turnulul Al Ghafri.

Jurnaliștii de la Al Jazeera susțin că în timpul atacului au murit 53 de persoane.

Totodată au fost distruse 16 imobile, inclusiv trei clădiri turn.