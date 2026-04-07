Armata israeliană avertizează populația din Iran să evite să folosească trenurile

„Dragi cetățeni, pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm ca din acest moment și până la ora 21:00, ora Iranului, să evitați folosirea și deplasarea cu trenul în întreaga țară”, a transmis, într-un comunicat, purtătorul de cuvânt în limba persană al IDF, potrivit The Times of Israel.

„Prezența dumneavoastră în trenuri și în apropierea liniilor ferate vă pune viața în pericol”, adaugă acesta.

În cursul nopții, Israelul a efectuat mai multe lovituri aeriene în Iran, având ca țintă ceea ce a descris drept „infrastructură a regimului”.

Mesajul vine în contextul escaladării conflictului, după ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat cu lovirea infrastructurii civile din Iran, dacă autoritățile de la Teheran nu permit reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

ONU avertizează că atacurile asupra Iranului au provocat deja un număr ridicat de victime civile și pagube extinse la locuințe, școli și unități sanitare. De asemenea, atacurile asupra infrastructurii critice au afectat serviciile de bază.