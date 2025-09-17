Armata israeliană foloseşte vehicule-capcană pentru a distruge cartiere din Gaza

Organizaţia Euro-Med Human Rights Monitor susţine că armata israeliană a intensificat utilizarea unor vehicule blindate capcană, încărcate cu explozibili, pentru a demola cartiere întregi din Gaza, scrie Al Jazeera.

Potrivit ONG-ului, numai astăzi au fost detonate zece astfel de vehicule în cartierul Tal al-Hawa, iar alte cel puţin trei au explodat printre locuinţele de pe strada al-Nafaq, în estul oraşului.

Explozii au fost raportate şi în apropierea bazinului Sheikh Radwan, în nordul oraşului.

Într-o declaraţie publică, Euro-Med Human Rights Monitor afirmă că aceste metode depăşesc simpla strămutare forţată şi urmăresc „să şteargă posibilitatea ca viaţa să revină în oraş”, subminând dreptul palestinienilor de a rămâne pe pământul lor şi de a se întoarce acasă.

Organizaţia denunţă „scara fără precedent a distrugerilor”, pe care o consideră parte a unei strategii deliberate de a eradica Gaza City, menţionând că lipsa presiunii şi responsabilităţii internaţionale alimentează impunitatea şi subminează capacitatea dreptului internaţional de a proteja civilii de crimele de genocid.