Atac cu drone la portul rusesc Primorsk, un hub important de export petrolier

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a confirmat că incendiile declanșate la bordul unei nave și la o stație de pompare din portul Primorsk au fost stinse și a precizat că nu există risc de scurgere de produse petroliere.

Conform Reuters, atacul este primul de acest fel raportat asupra terminalului situat pe Golful Finlandei, în apropiere de Sankt Petersburg.

Drozdenko a declarat pe Telegram că peste 30 de drone au fost distruse de apărarea aeriană în regiune.

În total, Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat interceptarea a 221 de drone ucrainene peste noapte, inclusiv nouă în zona Moscovei.

Autoritățile ruse nu au menționat explicit războiul din Ucraina, iar Kievul nu a comentat imediat.

Primorsk este un nod major pentru exporturile de petrol rusesc prin Marea Baltică, iar atacul vine pe fondul intensificării loviturilor ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești în ultimele săptămâni.

Alte porturi importante, precum Ust-Luga și Novorossiisk, au fost vizate în mod repetat în lunile recente.

Din cauza atacurilor asupra rafinăriilor interne, Rusia a revizuit în creștere planurile de export de țiței din porturile occidentale la 2,1 milioane de barili pe zi în septembrie, cu 11% mai mult decât programarea inițială.

Incidentul a dus la suspendarea temporară a operațiunilor pe aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg vineri dimineață, potrivit agenției ruse de transport aerian Rosaviatsia.

Locuitorii din zonă și-au exprimat îngrijorarea pe rețelele sociale, relatând nopți nedormite și teamă după zgomotele exploziilor.