Atac dejucat la un concert Taylor Swift la Viena. Un tânăr a fost condamnat la 15 ani de închisoare

Un tribunal austriac a condamnat joi seara un tânăr de 21 de ani la 15 ani de închisoare după ce acesta a pledat vinovat pentru conspirație în vederea comiterii unui atac jihadist dejucat la un concert Taylor Swift în vara anului 2024, potrivit Le Figaro.

După câteva ore de deliberări, juriul l-a găsit vinovat pe austriacul Beran A., care a mărturisit că fusese convins că trebuie să „facă jihad”, de toate acuzațiile, inclusiv de infracțiuni de terorism.

Judecat de luna trecută în orașul Wiener Neustadt, Beran A. era suspectat că ar fi format o celulă teroristă alături de el, Arda K., și de un al treilea austriac, Hasan E., deținut în Arabia Saudită, pentru a comite atentate.

Arestat cu o zi înainte de concertul lui Taylor Swift

Joi dimineață, inculpații au fost escortați la tribunal de către ofițeri de poliție mascați, iar în timpul acestei audieri finale, au rămas în mare parte așezați cu capetele plecate. Doi experți au mărturisit că nu au observat semne de boală mintală la Beran A. Acesta fusese arestat cu o zi înainte de reprezentația vedetei în urma informațiilor primite de la serviciile de informații americane și este ținut în arest de atunci.

A încercat fără succes să fabrice o bombă

Cele trei concerte sold-out ale lui Taylor Swift din capitala Austriei din august 2024, care se așteptau să atragă peste 170.000 de spectatori, au fost anulate ca măsură de precauție. Suspectul a pledat vinovat pentru că a vizat stadionul unde artista urma să cânte. El a povestit cum a primit instrucțiuni de la gruparea Stat Islamic (ISIS), din care făcea parte din 2023, și a încercat fără succes să fabrice o bombă cu fragmentație caracteristică atacurilor ISIS, potrivit parchetului.