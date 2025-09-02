Atac violent într-un hotel central din Marsilia: Un bărbat care a înjunghiat patru persoane a fost împușcat de poliție

Atac violent într-un hotel central din Marsilia: un bărbat aflat sub control judiciar a fost împușcat de poliție, în timp ce acesta s-a năpustit cu un cuțit asupra a patru persoane, potrivit Le Figaro.

Între autorul atacului și personalul hotelului a izbucnit un conflict pe motiv că acesta nu-și mai plătea chiria.

Suspectul, un tunisian aflat sub control judiciar (care presupune și interdicția de a purta arme), s-a năpustit asupra a patru persoane, printre care administratorul hotelului și un client, înainte de a ieși în stradă și de a amenința agenți ai poliției de frontieră.

Acesta recita o sura din Coran în timp ce înjunghia oamenii.

Polițiștii au folosit mai întâi un pistol cu impulsuri electrice, dar apoi l-au neutralizat prin împușcare.

Trei dintre victime au fost rănite foarte grav, iar cea de-a patra este într-o stare ceva mai bună.