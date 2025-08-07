Atacul armat de la baza Fort Stewart din Georgia: Sergent reținut după ce a împușcat cinci soldați

Incidentul a avut loc în zona de instruire a Diviziei 3 de Infanterie, iar potrivit oficialilor, atacatorul a folosit o armă personală, un pistol.

Comandantul diviziei, generalul de brigadă John Lubas, a confirmat că suspectul este sergentul Quornelius Radford, potrivit CNN. Motivul atacului nu este clar, dar ancheta este în desfășurare. Toți cei cinci militari răniți sunt în stare stabilă și se așteaptă să se recupereze complet.

Radford se află acum în arest preventiv și este anchetat de Divizia de Investigații Criminale a armatei. Urmează să fie pus sub acuzare de Oficiul Procurorului Militar Special și va fi judecat conform Codului de Justiție Militară, un sistem separat de cel civil.

„Va fi supus unui sistem juridic complet diferit, care include judecători și procurori militari, precum și propriile agenții de poliție și investigație”, a explicat pentru sursa citată generalul în retragere Ty Seidule. În cazul unei condamnări, Radford ar putea fi încarcerat într-o închisoare militară.

Baza Fort Stewart este situată la aproximativ 65 de kilometri sud-vest de orașul Savannah și găzduiește atât unități active, cât și de rezervă ale armatei americane.