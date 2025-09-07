Prima pagină » Știri externe » Atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: Zelenski anunță patru morți și peste 44 de răniți

Atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: Zelenski anunță patru morți și peste 44 de răniți

Președintele Volodimir Zelenski a anuțat că patru oameni au murit și peste 44 sunt răniți în urma atacului Rusiei din noaptea de sâmbătă spre duminică, pe care l-a numit „nemilos”.
Atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: Zelenski anunță patru morți și peste 44 de răniți
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Cosmin Pirv
07 sept. 2025, 14:45, Știri externe

Zelenski a anunțat duminică pe rețelele de socializare că a vorbit cu Emmanuel Macron despre atacul aerian „nemilos” al Rusiei din noaptea trecută.

„Din păcate, în Ucraina, patru persoane au fost ucise și peste 44 au fost rănite. Echipele noastre de intervenție rapidă și serviciile de urgență încă se ocupă de consecințele atacului în toată țara”, a scris Zelenski pe Facebook.

El a adăugat că a coordonat eforturile diplomatice, pașii următori și contactele cu partenerii pentru a asigura un răspuns adecvat.

„Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne consolida apărarea”, susține președintele Ucrainei.