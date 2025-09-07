Atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: Zelenski anunță patru morți și peste 44 de răniți

Zelenski a anunțat duminică pe rețelele de socializare că a vorbit cu Emmanuel Macron despre atacul aerian „nemilos” al Rusiei din noaptea trecută.

„Din păcate, în Ucraina, patru persoane au fost ucise și peste 44 au fost rănite. Echipele noastre de intervenție rapidă și serviciile de urgență încă se ocupă de consecințele atacului în toată țara”, a scris Zelenski pe Facebook.

El a adăugat că a coordonat eforturile diplomatice, pașii următori și contactele cu partenerii pentru a asigura un răspuns adecvat.

„Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne consolida apărarea”, susține președintele Ucrainei.