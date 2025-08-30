Atacul masiv cu drone şi rachete al Rusiei asupra Ucrainei: un mort, zeci de răniţi

Atacul din noaptea de sâmbătă a ucis cel puţin un civil şi a rănit 28 de persoane, inclusiv copii, în regiunea Zaporojie, a anunţat guvernatorul Ivan Fedorov.

O clădire rezidenţială cu cinci etaje a fost lovită.

Rusia a lansat 537 de drone, precum şi 45 de rachete, potrivit Forţelor Aeriene ale Ucrainei citate de AP.

Forţele ucrainene au doborât sau neutralizat 510 drone, precum şi 38 de rachete.

Kremlinul a declarat joi că Rusia rămâne interesată de continuarea negocierilor de pace, în ciuda atacului aerian asupra Kievului din acea zi, care a fost unul dintre cele mai dure de la începutul răsboiului.

Atacul de joi a fost unul dintre puţinele momente în care dronele şi rachetele ruseşti au pătruns în inima capitalei ucrainene. Printre morţi s-au numărat şi copii, iar eforturile de căutare şi salvare au continuat zile întregi pentru a scoate oamenii din dărâmături.

La câteva ore după atac, administraţia Trump a aprobat o vânzare de arme în valoare de 825 de milioane de dolari către Ucraina, care va include rachete cu rază extinsă şi echipamente conexe pentru a-i spori capacităţile defensive, întrucât eforturile SUA de a media pacea între Ucraina şi Rusia par să fi stagnat.