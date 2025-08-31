Atacuri mortale în Gaza City, pe fondul avansului forţelor israeliene

Noi atacuri israeliene au lovit sâmbătă Gaza City, la doar o zi după ce armata israeliană a anunţat că a început „faza iniţială” a ofensivei pentru capturarea oraşului.

Scene dramatice surprinse în spitalele locale au arătat civili plângând pierderea celor dragi, printre victime numărându-se şi copii.

Într-unul dintre cazuri, Sayed Abu Tahoun a fost filmat la spitalul Al-Shifa ţinând în braţe trupul neînsufleţit al fiicei sale, Dalia, ucisă de focul unui tanc israelian în faţa casei lor din Gaza City.

Imaginile, verificate de NBC News, surprind disperarea familiilor prinse în mijlocul ofensivei.

Israel a promis să preia controlul complet asupra oraşului, considerat centrul operaţiunilor Hamas, în ciuda crizei umanitare grave din enclavă.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, avertizase pe 22 august că armata va „deschide porţile iadului” asupra Gaza City până când Hamas va preda toţi ostaticii şi va depune armele.