Aterizare de urgență a unui avion comercial rusesc în Estonia după un atac cu dronă ucraineană

„Aeronava a fost redirecționată să aterizeze la Tallinn, deoarece nu putea ajunge pe Aeroportul Pulkovo, închis temporar”, a declarat Margot Holts, șefa Departamentului de Comunicare și Marketing al Aeroportului Tallinn.

Duminică, dronele ucrainene au lovit un terminal de gaze din regiunea Leningrad și o rafinărie de petrol din regiunea Samara. O sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat pentru Kyiv Independent că agenția a fost responsabilă pentru atacul asupra terminalului de gaze naturale lichefiate din regiunea Leningrad.

Aeronava, operată de compania egipteană AlMasria Universal Airlines, decolase din Sharm El Sheikh și a aterizat la Tallinn la ora 5:33, ora locală. Zborul a putut să își continue traseul către Sankt Petersburg aproape șase ore mai târziu.

Potrivit lui Holts, pasagerilor și echipajului nu li s-a permis să coboare din avion pe durata staționării la Aeroportul Tallinn.

Campania de atacuri cu drone a Kievului, care perturbă din ce în ce mai mult traficul aerian civil din Rusia, face parte dintr-o strategie mai amplă a Ucrainei de a afecta logistica rusă mult dincolo de linia frontului.