Australia: A fost aprobat primul vaccin din lume pentru a combate epidemia de chlamydia la koala

Oamenii de știință de la Universitatea Sunshine Coast (UniSC) au petrecut mai mult de un deceniu dezvoltând un vaccin pentru a reduce răspândirea bolii – transmisă prin contact apropiat sau împerechere – care a decimat populațiile de koala sălbatice din cea mai mare parte a estului Australiei.

„Unele colonii sălbatice individuale, unde rata de infecție poate ajunge până la 70%, se apropie de dispariție în fiecare zi”, a declarat Dr. Peter Timms.

El a spus că echipa speră să obțină o finanțare majoră pentru a implementa vaccinul la nivel național în spitalele pentru animale sălbatice, clinicile veterinare și ursuleții koala din sălbăticie.

Pe lângă faptul că este potențial fatală, chlamydia poate provoca și infecții dureroase ale tractului urinar, conjunctivită, orbire și infertilitate la koala. Atât koala, masculii, cât și femelele, pot contracta boala, care este o tulpină diferită de cea întâlnită la oameni, în timp ce puii de koala Joey o pot contracta hrănindu-se în marsupiul mamei lor.

Koala infectați cu chlamydia primesc de obicei antibiotice, dar tratamentul înseamnă că nu pot digera frunzele de eucalipt – singura lor sursă de hrană – ceea ce duce la înfometare și uneori la moarte.

Populația de koala tot mai amenințată

Mult îndrăgita mascotă națională s-a confruntat cu amenințări tot mai mari la adresa populațiilor sale sălbatice din mare parte a estului Australiei în ultimele decenii, din cauza unor factori precum defrișarea terenurilor, incendiile de vegetație, seceta și urbanizarea.

Însă chlamydia a fost cea mai mare cauză de moarte și a ucis mii de koala, unii estimând că doar 50.000 mai există în sălbăticie.

Aprobarea vaccinului se bazează pe un studiu clinic de un deceniu, pe care universitatea l-a descris ca fiind cel mai mare și mai lung studiu realizat vreodată pe koala sălbatici.