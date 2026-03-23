Autoritățile din Cehia analizează posibile legături cu Rusia în cazul incendiului de la o fabrică de drone

Poliția tratează incidentul de vineri drept un atac deliberat, după ce mai multe instituții media din Cehia au primit e-mailuri de la un grup care protesta față de producția de arme pentru Israel și care și-a revendicat incendiul, relatează Reuters.

Incendiul, care a avut loc vineri, a avariat facilități de producție și produse depozitate la fața locului, situat la 120 km est de Praga, însă nu a afectat livrarea planificată a 40 de drone de atac către Ucraina, a precizat LPP.

„Deși un grup anti-Israel și-a asumat responsabilitatea pentru atac, noi, împreună cu poliția, analizăm și alte posibile motive, inclusiv o potențială legătură cu Rusia”, a transmis LPP într-un comunicat luni, reiterând informații relatate anterior de publicația cehă Odkryto.

LPP a precizat că nu produce echipamente pentru Israel și nu are cooperare cu compania israeliană de apărare Elbit Systems, după ce planurile de colaborare anunțate în 2023 nu s-au concretizat.

Cotidianul ceh Mlada Fronta Dnes a citat surse care susțin că, potrivit informațiilor preliminare, producția de drone a LPP pentru Ucraina ar fi fost adevărata țintă a atacului, mascat ca o acțiune anti-Israel.

Poliția a declarat că analizează mai multe posibile motive, dar a refuzat să comenteze pe tema unei eventuale legături cu Rusia.

Rusia, care a invadat Ucraina în 2022, a negat în mod repetat acuzațiile anterioare privind atacuri hibride în țări ale UE, calificându-le drept nefondate.