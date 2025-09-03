Avertismentul ONU: Alimentele pentru victimele cutremurului din Afganistan sunt pe cale să se termine

Zeci de militari au fost parașutați în locuri unde elicopterele nu pot ateriza, pentru a transporta răniții în zone mai sigure, într-o cursă contra cronometru pentru salvarea celor rămași prinși sub ruine, au anunțat organizațiile umanitare, scrie Reuters.

Și pentru supraviețuitorii celor două cutremure devastatoare din estul îndepărtat al țării, timpul se scurge, a avertizat miercuri Programul Alimentar Mondial (PAM) al Organizației Națiunilor Unite (ONU).

John Aylieff, șeful PAM în Afganistan, a declarat pentru Reuters că agenția are finanțare și stocuri doar pentru următoarele patru săptămâni.

„Patru săptămâni nu sunt suficiente nici măcar pentru a acoperi nevoile esențiale de bază ale populației afectate de cutremur, cu atât mai puțin pentru a-i sprijini pe supraviețuitori să își reconstruiască viețile”, a spus Aylieff.

Finanțarea PAM pentru Afganistan în acest an este de puțin sub 300 de milioane de dolari, potrivit datelor financiare ale ONU, în scădere față de 1,7 miliarde de dolari în 2022, primul an complet sub conducerea talibanilor.

Două cutremure în Afganistan, aproape 1.500 de morți

Primul cutremur, cu magnitudinea 6, unul dintre cele mai mortale din Afganistan în ultimii ani, a provocat distrugeri pe scară largă când a lovit provinciile Kunar și Nangarhar, în jurul miezului nopții de duminică. Al doilea cutremur, cu magnitudinea 5,5, produs marți seara, a întrerupt operațiunile de salvare, provocând alunecări de roci de pe munți și blocând drumurile către sate izolate.

Bilanțul a ajuns la 1.457 de morți, 3.394 de răniți și peste 6.700 de locuințe distruse, a anunțat administrația talibană. ONU a precizat că numărul ar putea crește, deoarece oameni se află încă prinși sub dărâmături.