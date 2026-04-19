Avertismentul unui oficial dintr-un stat NATO: Retragerea SUA din arhitectura de securitate europeană ar putea fi „distructivă”

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a avertizat că o retragere a Statelor Unite din arhitectura de securitate europeană ar putea fi „distructivă” pentru Europa dacă ar fi realizată într-un mod necoordonat.

Ministrul a subliniat, în cadrul unui forum diplomatic din sudul Turciei că sunt în curs discuții privind modul în care se poate gestiona sau atenua o eventuală retragere a Statelor Unite din „arhitectura de securitate europeană”, însă nu a oferit detalii în acest sens.

„Discutăm intens despre modul în care să gestionăm sau să atenuăm retragerea SUA din arhitectura de securitate europeană. Nu în totalitate, ci parțial. Chiar și o retragere parțială… ar fi foarte distructivă pentru Europa dacă nu se face într-un mod coordonat”, a declarat Fidan în cadrul unei mese rotunde la un forum diplomatic din provincia Antalya, din sudul Turciei, potrivit Reuters.

Atac direct la adresa statelor UE din cadrul NATO

Hakan Fidan a criticat în mod direct statele membre ale Uniunii Europene din cadrul NATO, acuzându-le că acționează separat de restul alianței.

„Vreți să existe o organizație UE separată în cadrul NATO? Ei bine, America a spus: ‘Vă las să plecați, rup cu voi legăturile’”, a afirmat Hakan Fidan.

Ministrul a făcut apel la aliați să profite de summitul NATO de la Ankara, care va avea loc în luna iulie, ca o ocazie de a restabili relațiile cu Trump și Washingtonul.

Declarațiile ministrului turc de externe vin în contextul în care recent, președintele american Donald Trump a amenințat cu retragerea SUA din NATO, după ce unele state europene au refuzat să participe la operațiuni în Strâmtoarea Ormuz, în urma conflictului dintre SUA, Israel și Iran.