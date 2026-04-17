Axios. Culisele planului de pace de trei pagini negociat de SUA și Iran: 20 de miliarde de dolari deblocate în schimbul renunțării la uraniul îmbogățit. Ce spune Trump

SUA și Iranul negociază un plan de trei pagini pentru a pune capăt conflictului. Patru surse care cunosc subiectul au declarat pentru publicația Axios că unul dintre elementele aflate în discuție este acela ca SUA să deblocheze 20 de miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate, în schimbul renunțării Iranului la stocurile sale de uraniu îmbogățit.

O prioritate majoră pentru administrația Trump este să se asigure că Iranul nu poate accesa stocul de aproape 2.000 kg de uraniu îmbogățit îngropat în instalațiile sale nucleare subterane, mai ales cele 450 kg îmbogățite la o puritate de 60%.

Potrivit a două surse citate de Axios, Washingtonul era dispus, într-o etapă anterioară a negocierilor, să aloce 6 miliarde de dolari pentru ca Iranul să poată achiziționa alimente, medicamente și alte produse umanitare. Totuși, iranienii au cerut 27 de miliarde de dolari.

Sursele au mai spus pentru Axios că ultima sumă discutată de SUA și Iran este de 20 de miliarde de dolari. Un oficial american a declarat că aceasta era o propunere a SUA, în timp ce un alt oficial a descris conceptul „bani în schimbul uraniului” drept „una dintre numeroasele discuții”.

Oficial american: Iranul dorește în mod evident suma de 20 de miliarde de dolari

O propunere aflată în prezent în discuție stipulează că o parte din uraniul puternic îmbogățit ar urma să fie transportată într-o țară terță, nu neapărat în SUA, iar o altă parte ar urma să fie diluată în Iran sub supraveghere internațională, mai notează Axios.

Totodată, Memorandumul de înțelegere (MOU) de trei pagini negociat de cele două părți include și un moratoriu „voluntar” asupra activităților de îmbogățire a uraniului de către Iran.

„Iranul dorește în mod evident suma de 20 de miliarde de dolari – și mult mai mult. Dorește în mod evident să vândă petrol la prețurile pieței libere, fără sancțiuni. Dorește să participe la sistemul financiar global. Dar dorește, de asemenea, să aibă acest program de arme nucleare. Dorește să finanțeze grupări teroriste precum Hamas. Și nu este dispus să renunțe suficient la aceste lucruri pentru a obține ceea ce îi oferim”, a declarat unul dintre oficialii americani pentru sursa citată.

Reacția lui Trump

Într-o postare pe Truth Social, Trump a negat informațiile prezentate de Axios, spunând că nicio sumă de bani „nu va fi schimbată” între Washington şi Teheran.

Președintele american a declarat același lucru și într-un interviu pentru Reuters, atunci când i-a fost adus la cunoștință raportul Axios.

„Este total fals. Nu se schimbă niciun ban”, a spus Trump.

Dezvăluirile făcute de Axios vin în contextul în care Trump a declarat joi că negociatorii americani și iranieni se vor întâlni probabil în acest weekend pentru o a doua rundă de discuții pentru a pune capăt conflictului izbucnit la sfârșitul lunii februarie. Discuțiile sunt așteptate să aibă loc la Islamabad, probabil duminică.