Ayatollahul Ali Khamenei respinge discuțiile directe cu SUA privind programul nuclear iranian

Potrivit declarațiile făcute de ayatollah, negocierile cu Statele Unite reprezintă o „fundătură”, acuzând că Statele Unite au impus deja rezultatele discuțiilor. Khamenei a menționat că oprirea activităților nucleare iraniene reprezintă un „dictat”.

Între timp, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a avut întâlniri cu diplomați din Franța, Germania și Marea Britanie, întrucât cele trei state europene au activat, la finalul lunii august, mecanismul „snapback”, un mecanism ce prevede reimpunerea de sancțiuni, regimului de la Teheran, dacă condițiile stipulate în Acordul Nuclear din 2015 nu sunt respectate.

Sancțiunile vor fi reimpuse începând de duminică

Reimpunerea sancțiunilor urmează să se realizeze duminică, însă Ministerul de Externe de la Berlin a anunțat că negocierile vor continua și după reinstaurarea sancțiunilor.

Președintele francez Emmanuel Macron a subliniat că stabilitatea în Orientul Mijlociu depinde de controlul complet al programului nuclear iranian, subliniind că este dispus să se întâlnească cu președintele de la Teheran pentru a încheia un acord.

Iranul susține că programul său nuclear este pașnic, deși stocurile de uraniu iranian sunt îmbogățite cu până la 60%, un nivel apropiat de cel necesar pentru armament nuclear.