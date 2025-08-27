Bărbat arestat după ce a ars un steag american în semn de protest față de decretul lui Trump

Incidentul a avut loc luni seara, la câteva ore după ce Donald Trump a semnat un decret ce sancționează arderea drapelului național, în ciuda unei decizii a Curții Supreme din 1989 care a stabilit că gestul este protejat de libertatea de exprimare.

„Ard acest steag ca protest împotriva acestui președinte fascist și ilegal care stă în această casă”, a strigat bărbatul printr-un portavoce, într-un mic parc din apropierea Casei Albe, potrivit unei înregistrări video distribuite pe rețelele sociale și în presa locală.

El a declarat apoi că a servit în armata americană timp de 20 de ani, pentru a apăra „drepturile fiecăruia de a se exprima”. „Este dreptul nostru, garantat de Primul Amendament, să ardem acest steag, indiferent ce spune președintele”, a adăugat, înainte de a-l incendia cu ajutorul unui lichid inflamabil.

Crazy liberal burns the American flag in front of the White House in in protest to President Trump. The media and their lies created this mind virus. pic.twitter.com/V9eL14jq2g — Bridgett Fertig (@LightOnLiberty) August 26, 2025

Agenți ai Serviciului Secret au stins focul cu un extinctor și l-au arestat pe bărbat, a anunțat marți Poliția Parcurilor, precizând că acesta este acuzat de aprinderea unui foc fără autorizație pe domeniul public, fapt interzis de legislația federală.

Donald Trump a invocat și el precedentul din 1989, dar a susținut că arderea steagului american nu intră întotdeauna sub protecția Primului Amendament, mai ales atunci când „poate incita la o acțiune ilegală iminentă”. El a cerut Departamentului de Justiție să aplice decretul „în toată măsura posibilului”.