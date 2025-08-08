Bărbat care și-a ucis vecina și a rănit doi polițiști, împușcat mortal în ambuscadă în Pennsylvania

Iubitul femeii ucise, Lori Wasko, a sunat la 911 după ora 11 dimineața de la casa lor din apropiere de Thompson pentru a raporta că s-au tras focuri de armă, a declarat reporterilor colonelul poliției statale Christopher Paris. Poliția nu a precizat de ce Carmine Faino a decis să o ucidă pe Wasko, în vârstă de 57 de ani, în fața casei sale și apoi să tragă asupra polițiștilor Joseph Perechinsky și William Jenkins, care au intervenit.

Faino a tras și asupra vehiculelor poliției și asupra unui SUV condus de un lucrător de urgență care a răspuns la apel, a spus Paris. Lucrătorul de urgență a fost rănit când vehiculul său a derapat de pe șosea și a fost îngrijit medical, a spus Paris.

„Nu vreau să vorbesc despre motivul care l-a determinat să facă acest lucru. Aș spune că puteți trage anumite concluzii din punctul de vedere că noi credem că Faino a împușcat victima înainte de sosirea noastră și apoi, dintr-o poziție tactică avantajoasă, a tras zeci și zeci de focuri”, a spus Paris. Anchetatorii investighează trecutul lui Faino, a spus Paris.

Ambii polițiști erau în stare stabilă, cu răni grave, joi seara, a spus el

Paris a spus că polițiștii „au fost trimiși să verifice starea unei persoane. Și au existat informații suplimentare despre focuri de armă. Dar la sosirea lor, au fost imediat împușcați. Sunt foarte norocoși că sunt în viață”.

Faino avea o pușcă și nu s-a conformat cerințelor, potrivit unei declarații a poliției statale. El a fost „în cele din urmă împușcat și ucis în timpul incidentului”, a declarat poliția.

Împușcăturile au avut loc la aproximativ 8 kilometri nord de cartierul Thompson, la aproximativ 262 de kilometri nord de Philadelphia.

Erika Mills, care locuiește la mai puțin de un kilometru de locul unde au avut loc împușcăturile, a declarat că a fost o zi terifiantă într-o comunitatea care este de obicei pașnică.

„Este un oraș foarte liniștit. Nu s-a mai întâmplat niciodată ceva comparabil”, a spus ea.