JD Vance va prezenta o ediție specială a „The Charlie Kirk Show” în memoria activistului ucis

Conform NBC News, Vicepreședintele american JD Vance a anunțat pe platforma X că va prezenta o ediție specială a „The Charlie Kirk Show” luni, pentru a aduce un omagiu lui Charlie Kirk, lider al mișcării conservatoare MAGA și fondator al organizației Turning Point USA.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal miercurea trecută în timpul unei conferințe la Utah Valley University.

Vance a scris că este „o onoare” să prezinte emisiunea prietenului său, subliniind rolul pe care Kirk l-a avut în ascensiunea sa politică și în relația cu fostul președinte Donald Trump.

Vicepreședintele și soția sa, Usha, au însoțit sicriul lui Kirk într-un zbor către Phoenix, Arizona, joi, la o zi după atac.

Turning Point USA a anunțat că va organiza o ceremonie memorială amplă pe 21 septembrie la State Farm Stadium din Glendale, Arizona.

Autoritățile au arestat vineri un suspect, Tyler Robinson, 22 de ani, din Utah, acuzat de omor calificat, folosirea unei arme de foc care a provocat vătămare gravă și obstrucționarea justiției.