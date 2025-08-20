Bărbat din Florida, executat pentru uciderea în 1982 a unei femei răpite

Kayle Bates, în vârstă de 67 de ani, a fost declarat mort la ora 18.17, după ce i s-au administrat trei injecții cu medicamente la închisoarea statală din Florida, în baza unui mandat de execuție semnat de guvernatorul republican Ron DeSantis.

A fost a zecea condamnare la moarte executată de statul Florida în 2025, extinzând recordul statului pentru execuții într-un singur an. În luna următoare sunt planificate încă două execuții.

De când Curtea Supremă a Statelor Unite a reinstaurat pedeapsa cu moartea în 1976, cel mai mare număr anual de execuții din Florida a fost de opt, în 2014.

Bates a fost condamnat pentru crimă de gradul întâi, răpire, jaf armat și tentativă de agresiune sexuală în cazul uciderii lui Janet White, pe 14 iunie 1982, în Bay County, în Florida Panhandle. Bates a răpit-o pe White de la biroul de asigurări unde lucra, a dus-o într-o pădure din spatele clădirii, a încercat să o violeze, a înjunghiat-o mortal și i-a smuls un inel cu diamant de pe unul dintre degete, potrivit documentelor judiciare.