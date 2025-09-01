Barilul ar fi ajuns la 200 de dolari! India se declară stabilizator al pieței petroliere prin achiziția petrolului rusesc

Ministrul indian al petrolului, Hardeep Singh Puri, a negat categoric acuzațiile oficialilor americani potrivit cărora India ar profita de pe urma importurilor de petrol rusesc la prețuri reduse pentru a revinde combustibil rafinat mai scump pe piețele internaționale.

Într-o declarație publică prezentată luni, Puri a precizat că toate achizițiile se fac legal și transparent, iar India a acționat responsabil pentru a sprijini echilibrul pieței energetice globale într-un moment de instabilitate cauzat de sancțiunile occidentale împotriva Rusiei: „India nu a încălcat regulile. India a stabilizat piețele și a împiedicat creșterea globală necontrolată a prețurilor”, a explicat ministrul, citat de Reuters.

Potrivit oficialului indian, fiecare tranzacție este realizată cu respectarea legislației internaționale, prin „transport legal și asigurări conforme, comercianți autorizați și canale auditate”.

New Delhi: Fără India, petrolul ajungea la 200 de dolari barilul

El a mai explicat că petrolul rusesc nu este sancționat direct, precum cel iranian sau venezuelean, ci este supus unui plafon de preț impus de G7 și Uniunea Europeană, tocmai pentru a permite menținerea fluxului global de aprovizionare fără a crește semnificativ veniturile Kremlinului. Puri susține că, datorită acestor achiziții, India a contribuit la prevenirea unei crize energetice globale, evitând o posibilă creștere a prețului petrolului până la 200 de dolari barilul.

Declarațiile au fost făcute ca urmare a acuzațiilor lansate de oficiali americani de rang înalt. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a acuzat India de „profiteering” , sugerând că New Delhi profită financiar de pe urma războiului din Ucraina. Și mai dur, consilierul comercial al Casei Albe, Peter Navarro, a numit India o „spălătorie pentru Kremlin”, susținând că exporturile de produse petroliere rafinate de proveniență rusă contribuie indirect la finanțarea armatei ruse.

Parteneriatul energetic cu Rusia îngrijorează Vestul

Navarro a justificat astfel decizia administrației Trump de a impune tarife vamale de până la 50% asupra exporturilor indiene către SUA, afirmând că acestea vor rămâne în vigoare până când India va înceta achizițiile de petrol rusesc. Într-o remarcă considerată jignitoare, el a afirmat că „brahmanii profită de pe urma poporului indian”, referindu-se la presupusele elite care ar beneficia de pe urma acestui comerț.

Prim-ministrul Narendra Modi s-a întâlnit cu Vladimir Putin duminică, în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), desfășurat la Tianjin, în China – întâlnire care a alimentat îngrijorările Occidentului privind consolidarea relației strategice dintre New Delhi și Moscova, mai ales în contextul cooperării energetice.

India a devenit cel mai mare cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare, înlocuind livrările pierdute de Rusia în Europa în urma sancțiunilor impuse după invazia Ucrainei din februarie 2022.