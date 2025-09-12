Beijingul vrea un comerț cu aur mai rapid și mai puțin dependent de dolar

Banca Populară a Chinei a lansat o propunere prin care vizează extinderea utilizării „permiselor multifuncționale” pentru comerțul cu aur, eliminând limitele de folosire și extinzând valabilitatea la nouă luni. Inițiativa ar permite folosirea acestor permise în mai multe porturi și ar accelera aprobările pentru tranzacțiile transfrontaliere.

„Măsura va stimula vitalitatea și va răspunde șocurilor externe prin îmbunătățirea mediului de afaceri în porturi”, se arată în documentul publicat vineri de banca centrală, citat de Bloomberg.

Mai puțină birocrație

Autorizație unică emisă de Banca Populară a Chinei și autoritățile vamale, permisul multifuncțional este menit să reducă birocrația în comerțul cu aur, oferind companiilor posibilitatea de a efectua mai multe transporturi cu un singur document. Măsura face parte din strategia Chinei de a flexibiliza comerțul transfrontalier cu metale prețioase, datorită cererii interne în creștere și al eforturilor de a reduce dependența de dolarul american.

Importuri rapide pentru a satisface cererea de aur

În prezent, sistemul este testat în șase centre comerciale majore, inclusiv Beijing și Shanghai, unde companiile eligibile pot folosi un permis unic pentru până la 12 transporturi. Potrivit analiștilor, inițiativa accelerează importurile și optimizează fluxurile logistice.

Autoritățile urmăresc în acest fel să susțină investițiile populației în aur și să mențină un circuit eficient al metalului prețios prin porturile strategice.