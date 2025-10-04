Ben-Gvir amenință că părăsește coaliția dacă Hamas nu este eliminată după eliberarea captivilor

Itamar Ben-Gvir, ministrul securității naționale al Israelului și lider al partidului de extremă dreapta Otzma Yehudit, a transmis sâmbătă că formațiunea sa va părăsi coaliția guvernamentală condusă de Benjamin Netanyahu dacă Hamas nu va fi complet distrusă.

„Eradicarea Hamas este un obiectiv central al războiului,” a declarat Ben-Gvir într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Politicianul a subliniat că el și colegii săi i-au comunicat deja premierului Netanyahu această poziție, condiționând sprijinul pentru guvern de eliminarea totală a grupării islamiste după eliberarea tuturor captivilor israelieni aflați în Gaza, scrie Al Jazeera.

Declarația lui Ben-Gvir vine pe fondul anunțurilor privind avansarea planului administrației Trump pentru Gaza și ar putea accentua tensiunile din cadrul fragilei coaliții de guvernare a Israelului.