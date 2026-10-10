Bilanț în creștere. Atacurile rusești au ucis cel puțin 24 de persoane și au rănit alte 47 în Ucraina

Potrivit publicației Kyiv Independent, în Zaporojie, cel puțin 20 de persoane au murit, inclusiv trei copii, iar alte 18 au fost rănite în urma atacurilor cu bombe ghidate, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina.

Numărul victimelor a continuat să crească pe măsură ce echipele de urgență au desfășurat operațiuni de căutare și salvare pe tot parcursul zilei.

Potrivit publicației ucrainene, o femeie a fost blocată timp de opt ore sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite. În urma atacului, 26 de clădiri rezidențiale au fost avariate.

Atacuri cu rachete asupra Kievului

Capitala ucraineană a fost, de asemenea, vizată de atacuri. După un atac cu drone asupra infrastructurii energetice în cursul dimineții, forțele ruse au lansat mai multe rachete asupra Kievului.

Primarul Vitali Klitschko a anunțat că cel puțin șapte persoane au fost rănite în districtul Obolon, din nordul orașului. Cinci dintre acestea au fost transportate la spital, trei fiind în stare gravă.

Victime și în alte regiuni

În regiunea Herson, două persoane au fost ucise, iar alte nouă au fost rănite în atacurile rusești din ultima zi. Bombardamentele au vizat infrastructura critică și socială, precum și cartiere rezidențiale, unde au fost avariate șase locuințe.

În regiunea Harkov, un bărbat în vârstă de 65 de ani a fost ucis, iar cel puțin șase persoane au fost rănite. Guvernatorul regional, Oleh Sînehubov, a declarat că forțele ruse au lansat drone, rachete și bombe ghidate asupra mai multor localități. În orașul Harkov, un atac a lovit o unitate medicală, rănind patru femei și provocând un incendiu.

În regiunea Donețk, o persoană a fost ucisă, iar alte 11 au fost rănite.

Autoritățile regionale au raportat atacuri și pagube în regiunile Sumî, Cernihiv, Ivano-Frankivsk și Dnipropetrovsk.

Atacurile au avut loc în contextul intensificării bombardamentelor asupra orașelor ucrainene și la o zi după ce președintele american Donald Trump a anunțat un acord pentru livrări de motorină din Rusia. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat înțelegerea, susținând că veniturile suplimentare ale Moscovei din exporturile de combustibili pot contribui la finanțarea războiului.