Bulgaria încearcă să preia o rafinărie rusească

Burgas este singura rafinărie de petrol din Bulgaria și, ca parte a Lukoil, riscă să fie închisă din cauza sancțiunilor, potrivit The Guradian.

SUA s-au alăturat Marii Britanii luna trecută în impunerea de sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Lukoil și Rosneft, din cauza războiului purtat de Vladimir Putin în Ucraina.

Se elabora o legislație care să permită confiscarea, a relatat miercuri publicația bulgară Mediapool.

Compania rusă Lukoil a anunțat săptămâna trecută că a primit de la Gunvor Group Ltd. o ofertă de achiziție a Lukoil International GmbH, filiala companiei care deține activele străine ale LUKOIL.

Vânzarea planificată a activelor este cea mai importantă măsură luată până în prezent de o companie rusă în urma sancțiunilor occidentale impuse Rusiei în contextul războiului din Ucraina, scrie Reuters.

„Termenii cheie ai tranzacției au fost conveniți anterior de către părți. Lukoil, la rândul său, a acceptat oferta, fiind de acord să nu negocieze cu alți potențiali cumpărători”, se arată în comunicatul emis de Lukoil despre oferta Gunvor.