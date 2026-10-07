Canada: ministrul Justiției suspendă pe termen nelimitat extinderea eutanasiei pentru persoanele cu boli mintale

Guvernul federal a anunțat miercuri că va suspenda pe termen nelimitat extinderea programului de eutanasiere, după ce nu a fost găsit un consens suficient cu privire la criteriile de eligibilitate, potrivit BBC.

Măsura înseamnă că persoanele cu boli mintale ca singură afecțiune nu vor putea avea acces la procedură în martie 2027, așa cum prevedea planul anterior.

Guvernul va prezenta în următoarele săptămâni un proiect de lege care va elimina acest termen fără să stabilească o nouă dată pentru extindere.

Ministrul canadian al Justiției, Sean Fraser, a recunoscut că nu există un consens deplin pe această temă, dar a spus că guvernul consideră că aceasta este decizia potrivită în acest moment.

„Când aud că există o lipsă de consens în comunitatea medicală cu privire la caracterul iremediabil al anumitor boli mintale, acest lucru îmi ridică motive serioase de îngrijorare”, a declarat Fraser.

O decizie care împarte opinia publică și comunitatea medicală

Canada a legalizat moartea asistată medical în 2016 pentru persoanele cu boli terminale.

În 2021, în urma unui proces din Quebec, legislația s-a extins și la persoane cu afecțiuni incurabile, chiar dacă moartea nu era iminentă.

Extinderea pentru persoanele cu boli mintale ca singura afecțiune ar fi trebuit să intre în vigoare în 2023. Guvernul a amânat însă de două ori aplicarea, pentru a permite mai multe studii și pregătiri privind modul în care ar urma să funcționeze procedura.

Un grup parlamentar a recomandat în acest an ca extinderea să nu aibă loc

Susținătorii măsurii spun că persoanele cu boli mintale severe și persistente ar trebui să beneficieze de aceleași drepturi ca pacienții cu afecțiuni fizice.

Ei susțin că excluderea lor poate încălca drepturile constituționale și accesul egal la servicii medicale.

Organizația Dying with Dignity Canada a calificat decizia guvernului drept „profund dezamăgitoare”.

Helen Long, directoarea executivă a organizației, a spus că este probabil ca doar un număr foarte mic de persoane cu boli mintale severe și persistente să îndeplinească eventualele criterii de eligibilitate, dar suferința lor nu este mai puțin reală decât cea a persoanelor cu boli fizice.

Un caz ajunge în instanță

Decizia guvernului nu închide însă disputa.

În instanțele canadiene există deja un proces federal prin care este contestată amânarea accesului la moarte asistată pentru persoanele cu boli mintale.

Fraser a recunoscut că, în viitor, Curtea Supremă a Canadei ar putea analiza problema.

Claire Brosseau, o femeie cu tulburare bipolară de tip 1, rezistentă la tratament, face parte din dosarul aflat în instanță. Ea a declarat pentru BBC la începutul acestui an că moartea asistată i-ar oferi „o moarte sigură”.

Avocatul ei, Michael Fenrick, a spus miercuri că se așteaptă la o luptă juridică de durată.

„Oamenii vor continua să sufere în mod intolerabil în timp ce cazul trece prin instanțe”, a declarat el.

Canada schimbă și regulile pentru cererile anticipate

În același proiect de lege, guvernul intenționează să permită pacienților cu o boală incurabilă și progresivă să își dea acordul pentru moartea asistată înainte ca starea lor de sănătate să se agraveze până la punctul în care nu mai pot lua singuri această decizie.

Decizia finală va aparține însă provinciilor.

Cererile anticipate nu sunt permise în prezent de legislația federală, dar Quebec le permite în anumite situații pentru persoanele cu boli grave și incurabile.