Care este miza vizitei lui Orban la Casa Albă? Trump și Orban și-au făcut complimente reciproce

Un schimb de interese, nu doar de complimente

Pentru Orban, miza este clară: obținerea unei excepții de la sancțiunile americane privind petrolul rusesc, vital pentru economia Ungariei, care rămâne dependentă energetic de Rusia.

Pentru Trump, care caută să-și reafirme influența pe plan global, obiectivul este la fel de pragmatic: are nevoie de relațiile și influența lui Orban asupra lui Vladimir Putin pentru a se poziționa drept potențialul „făuritor al păcii” în Ucraina, se arată într-o analiză a lui David Blevins, corespondent Sky News la Casa Albă.

Semnale de apropiere și optimism calculat

Tonul discuțiilor a fost unul pozitiv, dominat de formule diplomatice și declarații atent calibrate.

Întrebat dacă se gândește la o întâlnire cu președintele rus, Trump a răspuns: „Întotdeauna există o șansă”. La rândul său, Orban s-a declarat „puternic convins” că războiul din Ucraina se va încheia curând, acuzând însă „Bruxellesul și europenii” că ar dori prelungirea conflictului „pentru că mulți dintre ei cred că Ucraina poate câștiga”.

Când Trump l-a provocat să clarifice dacă el însuși crede într-o victorie ucraineană, premierul ungar a răspuns sec: „Știți, se poate întâmpla un miracol.”

Unitate ideologică și calcule electorale

Dincolo de amabilități, întrevederea a confirmat apropierea ideologică dintre cei doi lideri. Atât Trump, cât și Orban se definesc printr-un discurs naționalist, conservator și izolaționist, în care imaginea „omului puternic” domină scena politică.

Această relație are însă și o valoare strategică internă pentru Orban, care se confruntă cu o competiție în creștere din partea fostului său aliat Peter Magyar, acum o figură tot mai influentă în opoziția ungară. Sprijinul – fie și simbolic – al lui Trump îi oferă premierului de la Budapesta un avantaj de imagine, sugerând că rămâne un actor relevant pe scena internațională.