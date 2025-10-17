CE salută acordul politic privind Programul european pentru industria de apărare

„Salut acordul privind Programul european pentru industria de apărare. 1,5 miliarde de euro pentru consolidarea industriei de apărare a Europei, sprijinirea Ucrainei și asigurarea faptului că vom fi pregătiți din punct de vedere al apărării până în 2030”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Cu un buget de 1,5 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027, EDIP introduce măsuri specifice pentru a aborda principalele provocări cu care se confruntă industria europeană de apărare, inclusiv industrializarea produselor de apărare, accelerarea industrială, sprijinirea lanțurilor de aprovizionare și a IMM-urilor europene, precum și dezvoltarea bazei tehnologice și industriale de apărare a Ucrainei.

S-a convenit, de asemenea, asupra unor principii-cheie, printre care o regulă privind „conținutul fabricat în UE”, care prevede ca cel puțin 65 % din componentele proiectelor finanțate să provină din UE sau din țările asociate. Acest lucru va asigura că EDIP sprijină în primul rând industria de apărare a Uniunii.

S-a aprobat, de asemenea, în mod provizoriu, crearea unui instrument de sprijin pentru Ucraina, menit să modernizeze industria de apărare a Ucrainei, să promoveze parteneriatele între actorii din domeniul apărării din UE și Ucraina și să accelereze integrarea industriei de apărare a Ucrainei în EDTIB.

În plus, EDIP introduce noi mecanisme, cum ar fi proiectele europene de apărare de interes comun.