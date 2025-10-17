Prima pagină » Știri externe » CE salută acordul politic privind Programul european pentru industria de apărare

CE salută acordul politic privind Programul european pentru industria de apărare

Comisia Europeană salută acordul politic încheiat vineri între Parlamentul European și Consiliu cu privire la Programul european pentru industria de apărare (EDIP).
CE salută acordul politic privind Programul european pentru industria de apărare
Sursa: Mediafax Foto
Cosmin Pirv
17 oct. 2025, 15:45, Politic

„Salut acordul privind Programul european pentru industria de apărare. 1,5 miliarde de euro pentru consolidarea industriei de apărare a Europei, sprijinirea Ucrainei și asigurarea faptului că vom fi pregătiți din punct de vedere al apărării până în 2030”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Cu un buget de 1,5 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027, EDIP introduce măsuri specifice pentru a aborda principalele provocări cu care se confruntă industria europeană de apărare, inclusiv industrializarea produselor de apărare, accelerarea industrială, sprijinirea lanțurilor de aprovizionare și a IMM-urilor europene, precum și dezvoltarea bazei tehnologice și industriale de apărare a Ucrainei.

S-a convenit, de asemenea, asupra unor principii-cheie, printre care o regulă privind „conținutul fabricat în UE”, care prevede ca cel puțin 65 % din componentele proiectelor finanțate să provină din UE sau din țările asociate. Acest lucru va asigura că EDIP sprijină în primul rând industria de apărare a Uniunii.

S-a aprobat, de asemenea, în mod provizoriu, crearea unui instrument de sprijin pentru Ucraina, menit să modernizeze industria de apărare a Ucrainei, să promoveze parteneriatele între actorii din domeniul apărării din UE și Ucraina și să accelereze integrarea industriei de apărare a Ucrainei în EDTIB.

În plus, EDIP introduce noi mecanisme, cum ar fi proiectele europene de apărare de interes comun.