Cea mai mare economie din Europa se confruntă cu probleme financiare pe două fronturi

Germania se confruntă cu probleme economice pe două fronturi: inflaţia a crescut la 2,1% în august, peste aşteptările de 2%, în timp ce şomajul a ajuns la 6,4%, cu 3,025 milioane de oameni fără loc de muncă.
30 aug. 2025, 10:59, Economic

Datele preliminare arată că inflaţia armonizată pentru comparaţia cu zona euro a urcat de la 1,8% în iulie, depăşind estimările analiştilor. Inflaţia de bază, care exclude alimentele şi energia, a rămas la 2,7%, transmite CNBC.

Situaţia economică a Germaniei, orientată spre export, era deja fragilă: PIB-ul a crescut cu 0,3% în primul trimestru, apoi s-a contractat cu 0,3% în trimestrul următor. Noile tarife americane nu fac decât să complice lucrurile.

SUA şi UE au încheiat în iulie un acord comercial care include o taxă vamală de 15% pentru multe produse europene exportate în America. Efectele se văd şi în sectorul farmaceutic, lăsând companiile în incertitudine.

Carsten Brzeski de la ING explică că impactul tarifelor americane rămâne imprevizibil: companiile europene ar putea fie să scadă preţurile din cauza vânzărilor mai slabe în SUA, fie să le crească în Europa pentru a compensa pierderile.

Creşterea inflaţiei slăbeşte argumentele Băncii Centrale Europene pentru o nouă reducere a dobânzii la şedinţa din septembrie. BCE a menţinut rata de referinţă la 2% în iulie şi se pregăteşte să evalueze din nou situaţia în contextul acestor date economice contradictorii.