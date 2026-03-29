Cel mai nou sport din Japonia-cursele stradale cu scaune de birou. Premiul: 90 de kilograme de orez

Tsuyoshi Tahara a fondat prima cursă în 2010 în orașul Kyotanabe, prefectura Kyoto, inspirat de un profesor din copilărie care l-a certat odată pentru că se juca cu un scaun de birou, potrivit CNN.

De atunci, sportul s-a extins la nivel național. În fiecare an, competiția are loc în 10 orașe, inclusiv Tokyo, Kyoto și Shizuoka – chiar și corporații mari precum Toyota trimit echipe să participe.

„Cel mai mare avantaj este că oricine poate participa. Există oameni care lucrează din greu în birouri din întreaga lume și vrem ca ei să iasă din birou”, a spus Tahara.

Premiul râvnit: 90 de kilograme de orez – pe care Tahara l-a ales pentru omniprezența sa în Japonia și ușurința cu care poate fi împărțit. Există însă și unele variații regionale; de ​​exemplu, primul premiu la Tokyo este de 5 kilograme de ton.

Evenimentul neobișnuit le permite concurenților să se întoarcă pentru scurt timp în copilărie și să se bucure de lucruri la care în mod normal nu li se permite, a spus Tahara – un balsam pentru cultura muncii extenuantă din Japonia.

Oamenii din Japonia se pot dedica pe deplin unei activități absurde

Ca majoritatea angajaților de birou, Yasunori Miura petrece multe ore stând la birou. Dar în timpul liber, ia un scaun de birou pentru antrenament.

„Oamenii din Japonia pot munci prea mult, dar totuși se pot dedica pe deplin unei activități absurde ca aceasta și se pot bucura de ea chiar și pe măsură ce îmbătrânesc”, a spus el.

Concurenții trebuie să poarte cască, cotiere, genunchiere și mănuși. De asemenea, li se cere să folosească doar scaune nepersonalizate, disponibile în comerț. Deoarece aceste scaune nu sunt concepute pentru curse de stradă, unele dintre modelele mai slabe se crapă în timpul cursei.

Fiecare traseu are propriul nivel de dificultate.