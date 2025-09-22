Cel puțin 29 de palestinieni uciși în Gaza, în urma bombardamentelor continue

Cel puțin 29 de palestinieni au fost uciși, dintre care 25 în orașul Gaza, în urma bombardamentelor lansate de forțele israeliene de la primele ore ale dimineții de luni, au declarat surse medicale pentru agenția WAFA.

Spitalele Al-Rantisi pentru copii și Ayoun, singura unitate publică din Gaza care oferă servicii oftalmologice, au ieșit din funcțiune după ce zonele din jurul lor au fost bombardate.

Centrul de Asistență Medicală din Gaza City a fost de asemenea distrus.

Al-Rantisi fusese lovit direct de raiduri aeriene israeliene cu câteva zile înainte, suferind pagube majore.

Personalul medical afirmă că pacienții și răniții întâmpină dificultăți extreme în a ajunge la Spitalul de Campanie Iordanian sau la Spitalul Al-Quds din cauza bombardamentelor continue și a lipsei de rute sigure.

Sursele acuză Israelul că lovește deliberat sistemul sanitar din Gaza, pe care îl descriu ca o strategie de distrugere sistematică.