Cel puțin șapte răniți în urma deraierii unui tren în Rusia

Șapte vagoane ale trenului care lega Cheliabinsk, din Ural, de Moscova „au deraiat” în urma acestui accident, a cărui cauză nu era cunoscută imediat, potrivit guvernatorului regional, Alexei Rousskikh.

Accidentul s-a produs în apropierea stației Briandino, la aproximativ 70 km de orașul Uliyanovsk, a indicat pe Telegram Rousskikh, care a precizat că s-a deplasat la fața locului, potrivit Le Figaro.

Pe imaginile difuzate de postul de televiziune rus Vesti, se pot vedea cel puțin două vagoane răsturnate pe o parte, într-o ceață densă.

„Conform primelor informații, șapte persoane, printre care un copil, au fost rănite”, a indicat filiala locală a Ministerului Sănătății din Rusia, citată de agenții.

Anchetatorii s-au deplasat la locul accidentului pentru a „stabili toate circumstanțele”, a anunțat Comitetul de anchetă rus, însărcinat cu principalele investigații din țară.