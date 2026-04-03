Prima pagină » Știri externe » Cel puțin șapte răniți în urma deraierii unui tren în Rusia

Cel puțin șapte răniți în urma deraierii unui tren în Rusia

Cel puțin șapte persoane au fost rănite vineri în urma deraierii unui tren de călători în regiunea Ulianovsk, la aproximativ 900 km est de Moscova, au indicat autoritățile medicale locale citate de agențiile de presă ruse.
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
03 apr. 2026, 09:34, Știri externe

Șapte vagoane ale trenului care lega Cheliabinsk, din Ural, de Moscova „au deraiat” în urma acestui accident, a cărui cauză nu era cunoscută imediat, potrivit guvernatorului regional, Alexei Rousskikh.

Accidentul s-a produs în apropierea stației Briandino, la aproximativ 70 km de orașul Uliyanovsk, a indicat pe Telegram Rousskikh, care a precizat că s-a deplasat la fața locului, potrivit Le Figaro.

Pe imaginile difuzate de postul de televiziune rus Vesti, se pot vedea cel puțin două vagoane răsturnate pe o parte, într-o ceață densă.

„Conform primelor informații, șapte persoane, printre care un copil, au fost rănite”, a indicat filiala locală a Ministerului Sănătății din Rusia, citată de agenții.

Anchetatorii s-au deplasat la locul accidentului pentru a „stabili toate circumstanțele”, a anunțat Comitetul de anchetă rus, însărcinat cu principalele investigații din țară.

