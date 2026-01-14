China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025

Conform statisticilor preluate de AP, surplusul comercial global din China a urcat cu 20% față de anul precedent, exporturile totalizând 3.770 de miliarde de dolari, iar importurile 2.580 de miliarde de dolari. În 2024, excedentul comercial al Chinei fusese de 992 de miliarde de dolari.

Exporturile chineze au crescut în decembrie cu 6,6% față de aceeași lună a anului anterior, peste estimările economiștilor și peste ritmul de 5,9% consemnat în noiembrie.

Importurile au avansat cu 5,7% în ritm anual, după o creștere de doar 1,9% în luna precedentă.

Analiștii anticipează că exporturile vor continua să susțină economia Chinei și în 2026, în pofida tensiunilor comerciale și geopolitice.

„Ne așteptăm în continuare ca exporturile să fie un motor major de creștere în 2026”, a declarat Jacqueline Rong, economist-șef pentru China la BNP Paribas.

China a compensat cu exporturi pe alte piețe, după tarifele impuse de SUA

Deși exporturile Chinei către Statele Unite ale Americii au scăzut semnificativ după revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă și intensificarea războiului comercial, declinul a fost compensat în mare parte de livrările către alte piețe, precum America de Sud, Asia de Sud-Est, Africa și Europa.

Performanța exporturilor a contribuit la menținerea creșterii economice a Chinei aproape de ținta oficială de circa 5%. Însă, a stârnit îngrijorări în mai multe state, care se tem de un aflux de importuri ieftine ce ar putea afecta industriile locale.

Luna trecută, șefa Fondului Monetar Internațional a cerut Chinei să corecteze dezechilibrele economice și să accelereze tranziția de la un model bazat pe exporturi, prin stimularea cererii interne și a investițiilor.