China interzice aplicațiile gay din App Store

Apple a eliminat din App Store-ul chinezesc două dintre cele mai utilizate aplicații de către comunitatea LGBTQ+ din China, la ordinul Administrației Cibernetice a Chinei.

Eliminarea aplicațiilor Blued și Finka este un nou semn al presiunii crescânde asupra platformelor LGBTQ+ și asupra libertății de exprimare digitale în China, anunță adnkronos.com.

Decizia vine după un weekend în care s-au multiplicat rapoartele pe rețelele sociale chineze despre dispariția celor două aplicații, nu doar din catalogul Apple, ci și din mai multe magazine Android.

Apple a declarat că a acționat în conformitate cu legile locale și că eliminarea afectează doar magazinul chinezesc.

Cei care au descărcat deja aplicațiile pot continua să le folosească

Din punct de vedere tehnic, cei care au descărcat deja aplicațiile pot continua să le utilizeze, cel puțin pentru moment.

Blued a fost timp de ani de zile cea mai utilizată platformă gay din Asia, cu un trafic suficient pentru a determina compania-mamă, BlueCity, să fie listată la bursă în 2020. La momentul respectiv, serviciul avea peste 49 de milioane de utilizatori înregistrați și peste 6 milioane de utilizatori activi pe lună.

În 2020, Blued a cumpărat Finka, considerată singurul său concurent real pe piața chineză. După ce a fost delistată de la bursă, BlueCity a fost absorbită de Newborn Town, o companie cu sediul în Hong Kong, specializată în social media și divertisment digital.

Homosexualitatea nu mai este considerată o infracțiune în China

Homosexualitatea nu mai este considerată o infracțiune în China din anii 1990, dar acest lucru nu se traduce într-o recunoaștere reală a drepturilor comunității LGBTQ+.

Căsătoria între persoane de același sex nu există, iar în ultimii ani, spațiul pentru exprimarea publică s-a redus treptat.

Grupurile pentru drepturile civile s-au închis, platformele de socializare au început să cenzureze terminologia și conținutul queer, iar multe inițiative au fost înăbușite. Presiunea pare să fie constantă și sistematică.

Absența bruscă a Blued a declanșat o mică economie de urgență. Când aplicația a oprit înregistrările în iulie anul trecut, mulți utilizatori au început să cumpere conturi existente, plătind până la 14 lire sterline pe piețele online.

Înregistrarea a fost reactivată după câteva săptămâni, dar acum situația se schimbă din nou.