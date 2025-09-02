China își expune miercuri arsenalul militar într-o paradă controlată cu strictețe

Trupele vor defila în fața președintelui Xi Jinping, liderul Partidului Comunist aflat de mult timp la putere și comandantul suprem al armatei în calitate de președinte al Comisiei Militare Centrale.

Xi va rosti un discurs în cadrul evenimentului, care marchează 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Printre spectatori se află aproximativ douăzeci de lideri străini din state care caută să îmbunătățească sau să mențină relațiile cu guvernul de la Beijing.

O mare parte dintre armele și echipamentele prezentate sunt expuse publicului pentru prima dată, au precizat oficiali militari chinezi. Printre acestea se numără arme strategice terestre, maritime și aeriene, echipamente avansate de război de precizie și drone.

Este prima mare paradă militară în China după 2019, când a fost celebrată a 70-a aniversare a fondării statului comunist. Cea din această săptămână comemorează sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, un conflict care a devastat China.

Parada are ca scop insuflarea mândriei naționale și transmiterea mesajului că țara este suficient de puternică pentru a respinge orice atac. Totuși, creșterea forței militare a Chinei îngrijorează vecinii asiatici și Statele Unite.

Liderii SUA și ai statelor din Europa Occidentală lipsesc de la eveniment, la fel ca și liderii Japoniei, Indiei și Coreei de Sud.

Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, face o rară vizită în străinătate pentru a participa. El va fi însoțit de președintele rus Vladimir Putin și de președintele Iranului.

Câțiva lideri din Asia de Sud-Est iau parte, însă președintele Indoneziei și-a anulat vizita din cauza protestelor interne.

Evenimentul este strict controlat. Nu este genul de paradă la care mulțimile se aliniază pe străzi pentru a urmări defilarea.

Au fost ridicate bariere pentru a ține publicul la distanță, iar clădirile comerciale de pe traseul paradei au fost evacuate și închise până la finalul ceremoniei. Pentru majoritatea oamenilor, singura modalitate de a urmări evenimentul este la televizor.