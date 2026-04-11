China pregătește posibile livrări de sisteme de apărare pentru Iran în contextul armistițiului

Serviciile de informații americane indică faptul că China se pregătește să livreze noi sisteme de apărare aeriană Iranului în următoarele câteva săptămâni, anunță CNN, potrivit a trei persoane familiarizate cu evaluările recente ale serviciilor secrete.

Ar fi o mișcare riscantă, având în vedere că Beijingul a spus că a contribuit la medierea armistițiului care a pus pauză războiului dintre Iran și SUA la începutul acestei săptămâni.

Președintele Donald Trump urmează, de asemenea, să viziteze China la începutul lunii viitoare pentru discuții cu președintele chinez Xi Jinping, scrie CNN.

Conform informațiilor transmite, este important și modul în care Iranul ar putea folosi armistițiul ca o oportunitate de a reaproviziona anumite sisteme de arme cu ajutorul unor parteneri străini.

Două dintre surse au declarat pentru CNN că există indicii că Beijingul lucrează la direcționarea transporturilor prin țări terțe pentru a le masca adevărata origine.

Sistemele pe care Beijingul se pregătește să le transfere sunt sisteme de rachete antiaeriene lansate de pe umăr, cunoscute sub numele de MANPAD, au spus sursele, care au fost o amenințare pentru aeronavele militare americane care zboară la joasă altitudine.

„China nu a furnizat niciodată arme niciunei părți implicate în conflict; informațiile în cauză sunt neadevărate.”, a declarat un purtător de cuvânt al ambasadei chineze la Washington.

„Ca țară importantă și responsabilă, China își îndeplinește în mod constant obligațiile internaționale. Îndemnăm partea americană să se abțină de la a face acuzații nefondate, de la a stabili conexiuni cu rea intenție și de la a se angaja în senzaționalism; sperăm că părțile relevante vor face mai mult pentru a ajuta la dezescaladarea tensiunilor.”, a spus acesta.

La începutul acestei săptămâni, un purtător de cuvânt al ambasadei a declarat pentru CNN că, de la începutul războiului SUA-Israel-Iran, Beijingul „a lucrat pentru a ajuta la instaurarea unui armistițiu și la încetarea conflictului”.

Donald Trump a indicat în timpul unei conferințe de presă de luni că avionul de vânătoare F-15 doborât deasupra Iranului săptămâna trecută a fost lovit de o „rachetă de umăr portabilă, [o] rachetă cu căutare de căldură”.

În paralel, Iranul a declarat că a folosit un „nou” sistem de apărare aeriană pentru a lovi avionul, fără a oferi mai multe detalii. Nu este clar dacă acest sistem a fost fabricat în China.

Trump vizitează Beijingul luna viitoare

Președintele Donald Trump este așteptat să se întâlnească cu Xi luna viitoare la Beijing, iar Casa Albă a declarat miercuri că au avut loc discuții la nivel înalt între SUA și China, în timp ce negocierile de încetare a focului cu Iranul s-au încheiat la începutul acestei săptămâni.

China nu vede nicio valoare strategică reală în a se alătura conflictului și în încercarea de a proteja Iranul împotriva SUA și Israelului, despre care știu că ar fi imposibil de câștigat, au declarat surse.

Chinezii ar putea argumenta, de asemenea, că sistemele de apărare aeriană sunt de natură defensivă, mai degrabă decât ofensivă, pentru a diferenția sprijinul lor de cel al Rusiei, au mai afirmat sursele.

Moscova a sprijinit regimul iranian pe tot parcursul războiului sub forma schimbului de informații, ceea ce a ajutat Iranul să vizeze proactiv trupele și activele americane din Orientul Mijlociu, a relatat CNN.

Iranul a stabilit de mult timp relații militare și economice atât cu China, cât și cu Rusia. Liderii iranieni au ajutat Rusia în mare măsură în războiul său împotriva Ucrainei prin furnizarea de drone Shahed.