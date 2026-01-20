Prima pagină » Știri externe » China respinge „amenințarea Chinei” invocată de Trump și avertizează SUA în privința Groenlandei

Amenințarea Chinei invocată de Statele Unite în contextul Groenlandei este respinsă ferm de autoritățile de la Beijing, care au avertizat Washingtonul să nu mai folosească acest argument drept pretext pentru acțiuni militare sau strategice în afara granițelor sale.
20 ian. 2026, 02:05, Știri externe

Declarația a fost făcută luni de Ministerul de Externe al Chinei, după ce președintele american Donald Trump a susținut că Beijingul reprezintă un pericol direct pentru securitatea Groenlandei și a regiunii arctice, potrivit CNN.

Amenințarea Chinei, „un pretext” pentru interesele SUA, susține Beijingul

Purtătorul de cuvânt al diplomației chineze, Guo Jiakun, a declarat într-o conferință de presă că amenințarea Chinei este utilizată în mod artificial de Statele Unite pentru a justifica inițiative cu miză strategică și politică.

„Îndemnăm SUA să înceteze să mai folosească așa-numita «amenințare chineză» ca pretext pentru a obține avantaje egoiste”, a transmis oficialul chinez, comentând afirmațiile recente ale liderului de la Casa Albă.

Guo Jiakun a subliniat că poziția Chinei privind Groenlanda a fost exprimată constant și că respectarea dreptului internațional și a Cartei ONU trebuie să rămână baza ordinii internaționale actuale. Potrivit Beijingului, orice discuție despre statutul insulei trebuie să țină cont de suveranitatea și voința părților implicate.

Declarațiile Beijingului vin după ce Donald Trump a afirmat, într-o postare amplă pe rețeaua sa de socializare, că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru a contracara amenințarea Chinei și a Rusiei în Arctica. Președintele american a legat importanța strategică a insulei de dezvoltarea unui sistem defensiv denumit „Cupola de Aur”, destinat protejării Americii de Nord împotriva rachetelor balistice.

Trump a insistat în repetate rânduri că nu va accepta altă soluție decât transferul controlului asupra Groenlandei către Statele Unite, avertizând că, în caz contrar, China sau Rusia ar putea prelua influența asupra teritoriului autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei.

Reacția Europei

În ultimele zile, retorica președintelui american s-a intensificat. Trump a anunțat impunerea unor taxe vamale de 10% asupra Danemarcei și a altor șapte state europene care s-au opus public revendicărilor sale. De asemenea, el a amenințat că tarifele ar putea crește la 25% dacă Groenlanda nu va fi transferată Statelor Unite până în luna iunie.

Liderii Danemarcei și Groenlandei au respins categoric ideea, afirmând că insula nu este de vânzare și nu dorește să devină parte a SUA. În acest context, Uniunea Europeană urmează să discute un răspuns comun la presiunile Washingtonului, în cadrul unui summit de urgență programat joi, la Bruxelles.

